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50 лет в 2023 году
«17 мгновений весны»
Что вы знаете о фильме
ТЕСТ
«17 мгновений весны»?
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Какое настоящее имя Штирлица?
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В какое время разворачиваются события фильма?

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Какой позывной был у руководителя советской политической разведки, которому полковника Исаев отправлял шифровки?
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Кем был Штирлиц по званию?
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Какое задание, полученное от «Центра», выполнял Штирлиц?
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Почему в названии сериала фигурирует число «семнадцать»?
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Как называется кафе, в котором состоялась встреча Штирлица со своей женой?
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По пути к границе Штирлиц слушает две песни Эдит Пиаф. Почему в реальности он не смог бы это делать?
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Через сколько минут Штирлиц точно знал, что проснется?
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К какому празднику должен был начаться показ фильма, но был отложен по политическим соображениям?
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Почему за Евгения Евстигнеева, сыгравшего профессора Плейшнера, шифровки писал другой человек?
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Какими словами заканчивается фильм?
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Время пересмотреть наиболее остросюжетные моменты.

Интересный факт: когда требовалось показать крупным планом руки Штирлица, использовали дублера — Феликса Ростоцкого. У Вячеслава Тихонова на кисти левой руки была татуировка «Слава», сделанная еще в молодости, что противоречило образу героя. Кроме того, в фильме Ростоцкий писал телеграмму за Плейшнера, так как у Евстигнеева был крайне неразборчивый почерк.
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50 лет со дня выхода кинокартины на большой экран — отличный повод освежить детали культового сериала.

Интересный факт: знаменитая сцена с женой Штирлица в ресторане «Элефант» была идеей Вячеслава Тихонова — по книге у героя не было супруги. Похожую историю актеру рассказал знакомый разведчик. В романе нет и фрау Заурих, ее придумала Татьяна Лиознова, чтобы «очеловечить» образ Штирлица.
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Или вы очень любите этот фильм. В любом случае, количество правильных ответов впечатляет.

Интересный факт: Олег Табаков оказался так похож на реального Вальтера Шелленберга, что после выхода фильма на экраны актеру пришло письмо от племянницы бригадефюрера СС. Женщина благодарила актера за возможность еще раз взглянуть на «дядю Вальтера».
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«Вариант «Инкогнито»
«Известия» выяснили имена реальных спецагентов, ставших прототипами любимых героев шпионских фильмов о войне
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