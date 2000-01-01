По пути к границе Штирлиц слушает две песни Эдит Пиаф. Почему в реальности он не смог бы это делать?

Когда вы вручали мне Железный крест, вы сказали, что у меня лицо профессора математики, а не шпиона

Время пересмотреть наиболее остросюжетные моменты.



Интересный факт: когда требовалось показать крупным планом руки Штирлица, использовали дублера — Феликса Ростоцкого. У Вячеслава Тихонова на кисти левой руки была татуировка «Слава», сделанная еще в молодости, что противоречило образу героя. Кроме того, в фильме Ростоцкий писал телеграмму за Плейшнера, так как у Евстигнеева был крайне неразборчивый почерк.